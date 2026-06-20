黒田官兵衛とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「非常に状況が見えている武将だった。だから秀吉恩顧の武将でありながら、関ヶ原合戦後には17万石から52万石への大幅な加増を得た」という――。黒田孝高像（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■なぜ「秀吉の右腕」は関ヶ原で家康に与したのか「軍師官兵衛！」。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第24回（6月21日放送）のサブタイトルである。実際、黒田孝高、