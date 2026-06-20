スマホ料金が毎月7000円を超えていると、家族から「高すぎる」と言われることがあるかもしれません。以前は大手キャリアで7000円前後の料金も珍しくありませんでしたが、今はオンライン専用プランや格安SIM、サブブランドなどが増え、使い方によっては月3000円前後に抑えられる人もいます。 ただし、端末代や通話オプションを含めると金額は変わります。まずは、毎月7000円の中身を確認することが大切です。 スマホ