これまで、本能寺の変後に起きた山崎の合戦では、秀吉が明智光秀を破ったとされてきた。しかし、最新研究で秀吉はその戦いに間に合わなかったとされている。歴史評論家の香原斗志さんは「代わりに光秀軍と戦い、勝利したのは荒木村重の元重臣だった」という――。■織田信長を追い詰めた2つの謀反荒木村重（トータス松本）が織田信長（小栗旬）に反旗をひるがえした。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第23回「さらば半兵衛」（6月14