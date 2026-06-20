【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】人気アイドル、メンカラのオフショルトップスで登場◆月足天音、メンカラオフショルで登場月足は、メンバーカラーでもある赤色のオフショルダートップスにジーンズを合わせ登場し、トップでは笑顔でポーズを決