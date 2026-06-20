◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）エスコンでの試合前に「ベルコプロポーズ大作戦」と題した、公開プロポーズが行われた。一般男性がマウンドに上がり、「（打席の）細川選手からストライクを取れたら結婚させてください」と宣言。左腕から投じられた投球は見事にストライクとなった。田宮や奈良間ら日本ハムナインもベンチ前に整列し、拍手を送った。スタンドからは大歓声が起き、「僕と結