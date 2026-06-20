６月２０日の東京９Ｒ・町田特別（３歳上２勝クラス、芝２４００メートル＝１０頭立て）は、チャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）が勝利。Ｇ１・４勝を挙げるクロワデュノールの全弟が２勝クラスを突破した。タイムは２分２６秒９（稍重）。道中はスローペースの３番手で脚をためると、直線では上がり最速タイとなる３４秒５の脚を繰り出し抜け出した。２４年にはのちの菊花賞２着、天皇賞・春Ｖ