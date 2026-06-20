◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）広島の佐藤啓介内野手にヒヤリとする場面があった。同点の３回先頭・岩田がバットを折りながら、打球は一塁方向へ。佐藤啓は打球を処理してそのまま一塁ベースを踏んでアウトにしたが、同時に折れたバットが体をかすめるように通り過ぎた。直撃は免れて事なきを得たが、あわやの状況に驚きの表情を浮かべていた。１９日に出場選手登録された２５歳は、２試合連続で一塁で