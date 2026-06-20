ＢＴＳのＲＭが韓国の「国立中央博物館」のグローバル広報大使に就任したと２０日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。記事によるとこの日、同館関係者が「ＲＭは広報大使として、さまざまな広報活動に参加する予定だ」と伝えたという。博物館がグローバル広報大使を任命したのは今回が初めてのことで、伝統文化価値を国内外に広める役割を担うとした。ＲＭは広報大使就任について「うれしい」「私たちの文化遺