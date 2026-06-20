元力士でタレントの豊ノ島が１８日、インスタグラムを更新。元日本代表ＦＷ・大久保嘉人氏と美容院で出会ったことを報告した。笑顔の豊ノ島と真顔の大久保氏の２ショットや、シリコンキャップをかぶり、髪にハイライトを入れる大久保氏の写真を公開。現役引退後は生活拠点をスペイン・バルセロナに移した旧友との再会に「よっくん。おかえり。カッコいい髪型になったかなぁ？先に帰っちゃったから完成を見れてない。笑