美容や健康を意識しながらも、美味しいものは楽しみたい。そんな方に注目してほしいのが、低脂質・グルテンフリー・低GIを実現した「LOCALO Noodle（ロカロヌードル）」です。1食約300kcalでありながら、美味しさと満足感にもこだわっているのが特徴。今回、新商品として「バンコク屋台風トムヤムクンヌードル」が登場。実際にいただいた感想とともに、その魅力をご紹介します。 美味しさと満足感にこだわった