プロ野球のファーム・リーグは20日、雨天などで7試合のうち6試合が中止となった。【中止の試合】◇東地区ヤクルト―日本ハム（戸田）※降雨◇中地区巨人―中日（ジャイアンツタウン）※降雨DeNA―西武（横須賀）※降雨◇西地区広島―ソフトバンク（マツダ）※降雨オリックス―阪神（豊中）※降雨◇交流戦ハヤテ―ロッテ（浜松）※グラウンド状態不良