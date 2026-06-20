◇インターリーグドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。16日（同17日）に右足首手術による負傷者リスト（IL）入りから復帰したドジャースのトミー・エドマン内野手（31）は今季初安打を含む1試合3安打で勝利に貢献した。初回2死一塁、左前に今季4打席目で初安打を放つと、3回無