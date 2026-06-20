「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、「父親産休」で欠場した大谷翔平投手の復帰時期について「明日は出られることを願っているけど、まだ分からない」と語った。報道陣と笑顔のやり取りを繰り広げるワンシーンもあった。試合前会見ではスタメン発表が遅れていたことを問われ「野手陣の配置で」と多くを語らなかった指揮官。その後、球団から「大谷翔平はパ