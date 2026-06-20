お笑いコンビ、マユリカが20日、都内で、ゲスト声優を務める「映画クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（渡辺正樹監督、7月31日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。同作では、妖怪の国に迷い込んでしまった野原家が、どこか懐かしくも奇々怪々な世界で繰り広げる大冒険を描く。マユリカは、しんのすけに野球勝負を挑む野球大好き妖怪「江戸前スッシーズ」一塁手のイカを阪本（36）、キャプテンで投手の