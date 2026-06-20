医学部に合格したみなさんは、いつから本気で勉強したのでしょうか。株式会社A.ver（東京都文京区）が運営する医学部予備校『武田塾医進館』が実施した「受験勉強や面接対策、予備校通学を本格化した時期」に関する調査によると、約3人に1人が「浪人開始後」と回答したことがわかりました。【グラフ】医学部合格者が「本格的」に受験勉強を開始した時期は？調査は、医学部合格者の男女22人を対象として、2025年12月〜2026年2月の期