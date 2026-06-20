20日未明、庄内町の商業施設の駐車場で、女性にわいせつな行為をしたとしてパキスタン国籍の男が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは、パキスタン国籍で、石川県白山市に住む自称会社員の男(29）です。 警察によりますと男は20日午前0時10分ごろ、庄内町の商業施設の駐車場で、車の運転席にいた30代女性に対し、車の外から話しかけ、突然、手を車の中に差し入れて女性の着衣の上から身体を触るなどのわいせつ