東京・北区の小学校で児童と教員ら11人がけがをした火事で、警視庁などは実況見分をはじめ、出火した原因などを調べています。【映像】約50人態勢で実況見分が行われる現場の様子出崎想来カメラマン実況「火事のあった小学校へ捜査員らが入っていきます。これから実況見分が行われます」きのう午前11時前、北区滝野川にある小学校で火事があり、4階の音楽準備室など200平方メートルほどが焼け、男子児童ら2人が腕の骨を折るな