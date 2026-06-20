アメリカの首都ワシントンで次の市長を選ぶための民主党の予備選挙が行われ、トランプ政権への対立姿勢を強く打ち出した女性候補が勝利したとアメリカメディアが報じました。【映像】拍手喝采を受けるルイス・ジョージ氏ルイスジョージ「市長としてDCをより安全にする人なら誰でも協力するが、トランプたちに対しては断固として立ち向かう」（拍手喝采）首都ワシントンの次の市長候補を選ぶ野党・民主党の予備選挙が16日に実施