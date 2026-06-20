イギリス南部で旅客列車同士が衝突し、一方の列車の運転士が死亡、およそ90人がけがをしました。【映像】旅客列車同士が衝突した現場の様子イギリスメディアによりますと、南部のベッドフォードシャー州で19日、いずれもロンドンに向かっていた旅客列車同士が衝突しました。この事故で一方の列車の運転士が死亡しました。さらに乗客らおよそ90人がけがをし、そのうち33人が重傷だということです。スカイニュースは当時の状