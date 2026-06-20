韓国政府が軍事境界線付近での規制を大幅に緩和する方針を明らかにした中、北朝鮮は国境線の要塞化を進めています。【映像】白色のポールが並べられている軍事境界線付近の様子牧園信也リポ「川を隔てたおよそ2キロ先は北朝鮮です。よく見てみると、防御用の鉄柵を作るためでしょうか。数年前にはなかったポールの建設が進められています」韓国・坡州市の烏頭山統一展望台では、住宅や畑など北朝鮮の生活風景を見ることができ