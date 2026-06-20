女優の伊藤沙莉が20日、都内でアニメ映画「クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」完成披露舞台あいさつに出席した。作品には野原家の愛犬シロも登場。伊藤自身も昨年、2匹の犬を飼い始めた。シロといえば、自分の体を丸める技「わたあめ」が得意。伊藤は「今回の映画を見て、なおさらウチ（の愛犬）もわたあめできないかなと思いました」とわたあめへの憧れを明かした。愛犬の名前は「あじこ」と「こすけ