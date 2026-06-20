日本サッカー協会の要請を受け、名誉総裁の高円宮久子さまが日本代表の第2戦を観戦するため、メキシコ・モンテレイに到着されました。【映像】歓談会場にご到着された高円宮久子さま力石大輔実況「高円宮久子さま、日系人の方とのご歓談会場に到着されました。メキシコからも日本代表へエールを送られます」高円宮久子さま「40℃の暑い、温かいお出迎え誠にありがとうございます」「日本サッカー協会名誉総裁と致しまして、試合