◇プロ野球セ・リーグヤクルト-広島(20日、神宮球場)ヤクルト対広島の10回戦が雨のため一時中断となりました。試合は広島が2回に勝田成選手のタイムリーで1点を先制しますがその裏、ヤクルトは古賀優大選手がタイムリーを放ち1-1の同点に追いつくと、3回に増田珠選手のソロホームランで勝ち越しました。3回が終了するとヤクルトの選手たちは守備につきましたが、グラウンドにシートがかけられ一時中断となりました。ヤクルトの先