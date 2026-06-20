アメリカのトランプ大統領はイスラエルに対しヒズボラとの停戦に合意するよう求めたとメディアの取材で答えました。【映像】「喜ばしくない措置をとる」と警告するトランプ大統領トランプ「合意しなければ彼ら（イラン）にとって喜ばしくない措置をとるが、事態がエスカレートするとは思わない」トランプ大統領は19日ワシントン近郊で演説し、イランと最終合意に達しなければ「彼らにとって喜ばしくない措置をとる」と警告した