偉大な兄に続いた！G14勝クロワデュノールの全弟チャリングクロスが20日の東京9R・町田特別を勝利。兄が制したダービーと同じ東京芝2400メートルで、堂々とキャリア3勝目を挙げた。やや重の馬場で勝ちタイムは2分26秒9。テン乗りの戸崎は「乗りやすくていい馬。力通り走ってくれた」と賛辞。続けて「これからが楽しみです」と今後の飛躍に期待していた。