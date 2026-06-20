19日夕方、東海道新幹線の線路内に立ち入った人と車両が接触する事故がありました。この影響で東海道新幹線は、3時間にわたり運転を見合わせ、ダイヤの乱れが続きました。（6月19日深夜放送の「news23」より）【写真で見る】割れてしまった新幹線の先端部分東海道新幹線が運転見合わせ 14万人に影響線路上で停車する新幹線。記者「新幹線の先端部分が割れてしまっています」塗装の一部が剥がれているのも確認できます。19日午