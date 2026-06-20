１８日に決勝戦が行われたＧ１・第４回パールカップを優勝した佐藤水菜（２７）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝が、２０２５年８月女子オールスター競輪、１１月競輪祭女子王座戦、１２月ガールズグランプリ２０２５の優勝祝勝会を横浜市内のホテルで関係者１５０人を集めて盛大に行った。佐藤は「本日はお忙しい中、私の祝勝会にお越しいただき、本当にありがとうございました。こうして皆さまに直接お会いして、温かい言葉をかけ