俳優の岡本多緒さん、長塚京三さん、黒崎煌代さん、濱口竜介監督が20日、映画『急に具合が悪くなる』の公開記念舞台挨拶に登場しました。【写真を見る】【岡本多緒】最優秀女優賞の相棒へ「彼女だから一緒に乗り越えられた」 長塚京三は受賞の瞬間「泣いてしまいました」第79回カンヌ国際映画祭でW主演を務めたヴィルジニー・エフィラさんと岡本多緒さんが、最優秀女優賞を共同受賞するという歴史的快挙を成し遂げた本作が6月19日