トルコ―パラグアイ前半終了間際、退場処分を受けたパラグアイのアルミロン＝サンフランシスコ（AP＝共同）退場者を出して10人になったパラグアイが1点を守り切った。前半2分にガラルサのミドルシュートで早々に先制。その後は守勢に回り、前半追加タイムにはアルミロンが退場。防戦一方となったが、球際の強さと守備に徹する意思統一が光った。トルコは圧倒的にボールを保持したものの、攻めが単調で決定機が少なく、シュート