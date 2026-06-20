◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年6月20日エスコンF）ソフトバンク・正木智也外野手（26）のギータばり“変態弾”で追加点を挙げた。2点リードの3回、粘って日本ハム・孫の8球目チェンジアップを正木のバットが捉えた。中継のアナウンサーが冷静に「打ち上げました」と実況した打球は高々と舞い上がり、落ちてこない。左翼マルティネスがじりじりと後退すると、打球はフェンスを越える7号ソロとなった。