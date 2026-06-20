「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が試合後、珍しく満面の笑みを浮かべて取材対応するシーンがあった。日本メディアからの質問で「時間のある時はＷ杯など見られてますか？」という問いに「えーっと」と言いつつ「前回の日本の最後の方は見ました」と明かした佐々木。明日はチュニジア戦が控えているが「明日は…」と言うと自ら笑いをこらえることができなかった。「ち