疲労回復効果が期待できる個性豊かな梅干しが、話題を集めている。【映像】疲れ撃退！個性派梅干し5選梅干しに含まれる「クエン酸」には、疲れの原因となる乳酸を抑える働きがあり、疲労回復を促す効果が期待できるという。ニュース番組『わたしとニュース』では、「立ち喰い梅干し屋」が選ぶ「疲れている時に食べてほしい梅干し5選」を紹介した。ごま油やにんにくを使用した「麻婆梅」や「燻製梅」も北海道日高こんぶを使用