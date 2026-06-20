日本代表ＭＦ伊東純也（３３＝ゲンク）が、セットプレーキックの精度に自信をにじませた。森保ジャパンは１９日（日本時間２０日）、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝同２１日）に当地で公式練習。トレーニング後の取材対応で伊東はセットプレーのキッカーについて「チームで蹴っているぶん、感覚的にもいいし、慣れている。昔よりもフィーリングがいい。キックの質もよくなっている