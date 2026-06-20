北中米Ｗ杯１次リーグＤ組第２戦（１９日＝日本時間２０日、米国・サンフランシスコ）、ＦＩＦＡランキング４１位のパラグアイが同２１位のトルコを１―０で破った。パラグアイは１２日（同１３日）の初戦で米国に１―４で敗れて黒星発進。この日は前半２分にＭＦマティアス・ガラルサ（アトランタ）が先制ゴールを決める。しかし、前半アディショナルタイムにファウルで試合が止まり、ＭＦミゲル・アルミロン（アトランタ）が