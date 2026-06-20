【モデルプレス＝2026/06/20】7月1日に放送される、相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜3時間半の生放送）。新たに第4弾アーティストが発表された。【写真】30歳人気歌手「ギャルみがあって新鮮」雰囲気ガラリの近影◆あいみょん、デビュー10周年 4年ぶりに「FNS歌謡祭」に帰ってくる今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで離さないあいみょんが、4年ぶり