【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバー、透け感コーデでオーラ全開◆櫻井優衣、透け感コーデ披露透け感のあるシアートップスにベージュのミニ丈ボトムスを合わせたファッションで登場した櫻井。普段の朗らかなイメージから一変し