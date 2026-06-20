【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#295近藤正臣さんは“ええかっこしいのお兄ちゃん”というイメージはみじんもなしやしきたかじんさん（前編）◇◇◇オール阪神・巨人さんの30周年イベントのゲストで、やしきたかじんさんが出演することになりました。巨人さんからも「待たされんのん嫌いやから、ギリギリしか来いひんで」と言われていましたが、さすがに3分前を切るとこちらも心配になってきます。そして出演時