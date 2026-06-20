◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦函館中部６―１江差・奥尻・大野農（２０日・テーオーオーシャンスタジアム函館）第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）への出場をかけて戦う、南北海道大会が２０日、開幕した。午前１１時６分から道内で最初に試合が始まった一戦は、函館中部が江差・奥尻・大野農を６―１で破り、“開幕戦”を飾った。３年ぶりの夏勝利に、函館中部の１９人の全部員は歓