ハリー・ケイン PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会でイングランド代表が今大会での躍進を期待させるようなスタートを切った。 強豪クロアチア代表に6月16日（日本時間17日）にアメリカのダラスで行われたL組初戦で4-2と勝利。 2ゴールでイングランド歴代W杯得点タイ記録をマークしたFWハリー・ケイン（バイエルン）やMFジュード・ベリンガム（