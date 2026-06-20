ＳＴＵ４８を卒業した石田千穂が２０日までに自身のＳＮＳを更新。家族でディズニーリゾートを訪れたことを報告した。石田はインスタグラムに「卒コンの次の日は家族でディズニー！我ながら元気だな母さんは帰らんとで不参加だったけど、久しぶりに家族で行けて嬉（うれ）しかった！日傘もお茶もポップコーンも持ってもらえてかなり有難いディズニーでしたね」とつづると、黒のカチューシャとサングラス姿で、白トップスの