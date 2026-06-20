モドリッチ PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループステージ初戦で、イングランド代表に2-4で敗れたクロアチア代表のズラトコ・ダリッチ監督は、セットプレーの修正でL組残り2試合での巻き返しを誓った。 「予想していた通り、かなり難しい試合だった」と、ダリッチ監督は6月17日（日本時間18日）の試合後に言った。 「前半、我々はいいセーブもして、