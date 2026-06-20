◆パ・リーグオリックス―西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・宗佑磨内野手が「５番・三塁」で先発したが、４回の守備からベンチに退いた。球団によると、下半身に違和感を訴えたため、大事を取って交代したという。プロ１２年目の今季は、正三塁手として６２試合に出場。森友、渡部ら主力野手が離脱中なだけに、無事であることを願うばかりだ。