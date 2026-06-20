嵐ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演を終え、嵐の関連グッズが高額転売されていることについて株式会社嵐がSNSで注意喚起を行った。2026年5月31日に東京ドームで嵐のラストコンサートツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演が開催され、国民的人気アイドルグループ・嵐が26年半の活動を終了した。2026年に入りコンサートツアー開始前に続々と嵐の公式グッズや最新シングルが