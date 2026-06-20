サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表にサポートプレーヤーとして帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が20日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。1次リーグ第2戦となるチュニジア戦の観戦ポイントを語った。番組収録時は大会開幕前となり、第1戦のオランダ戦の結果も不明という段階であることを明かしたうえで「日本代表、過去6大会でワールドカップでは2