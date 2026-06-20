兵庫から移籍初戦の馬が大仕事を果たした。兵庫唯一の820メートル戦重賞「第16回園田FCスプリント」が18日のメーン11Rで行われ、高知のフクノユリディズ（セン6＝田中譲、父シニスターミニスター）が優勝。“地元”で初のタイトルをつかんだ。スタートのタイミングこそ合わなかったが、スピードでカバーしてハナへ。道中も実にスムーズに立ち回ると、抜群の手応えで最終直線を迎えた。馬の勢いは衰えることなく、上がり3Fも最