ZOZOマリンスタジアムで予定されていたロッテ―楽天戦は、午後2時30分に中止が発表された。雨が降り続き、試合開始予定だった午後6時にかけてさらに雨が強くなる予報だった。先発はロッテが小島和哉、楽天は岸孝之が予定されていた。楽天は吉井理人新監督が就任したばかり。初陣となった前日のロッテ戦は5―8で逆転負けを喫し、白星を逃していた。監督通算200勝には残り3勝に迫っている。