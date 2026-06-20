お笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）が20日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』 完成披露舞台あいさつに登壇した。幼少期から同シリーズのファンだという2人が貴重なショットを公開した。【写真】幼少期からしんちゃんファン！マユリカの貴重ショット「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる今作は、秋田を舞台に、野原家が“妖怪の国”で繰り広げる奇想天外な大冒険を描