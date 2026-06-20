7月1日18時30分より放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、あいみょんが出演する。 （関連：藤井 風、YOASOBI、Vaundy、あいみょん……“CMソング”として輝きを増す過去の楽曲たち） あいみょんが『FNS歌謡祭』のステージに立つのは4年ぶりとなる。今回は代表曲「マリーゴールド」と、2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット～ある脳外科医の日記～』（関