浅間国際フォトフェスティバルPHOTO MIYOTA実行委員会（御代田町、株式会社アマナ）は、アートフォトの祭典「浅間国際フォトフェスティバル2026 PHOTO MIYOTA」を8月1日（土）から開催する。 長野県北佐久郡御代田町の文化複合施設「MMoP（モップ）」をメイン会場にしたアートフォトの祭典。2018年にスタートし、これまでに長野県御代田町の「PHOTO MIYOTA」を中心に、長野原町の「PHOTO KITAKARUIZAWA」、