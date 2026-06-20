部屋干しのイヤなニオイを防ぐ！洗濯物を清潔に洗い上げるコツ【画像で見る】よかれと思っても洗剤の入れ過ぎはニオイのもとに！梅雨の時期は、なんといっても洗濯物が悩みのタネ。実は、よかれと思ってやっている習慣が、部屋干し臭を招いていることもあります。そこで今回は、部屋干し臭の原因をしっかり知って、洗濯物を清潔に仕上げるためのコツをご紹介します。CaSy 西村正子さん教えてくれたのは▷CaSy 西村正子さん家